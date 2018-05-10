العبادى يوجه بالتحقيق فى استخدام الأنبار سيارات الداخلية للدعاية الانتخابية

بغداد (أ ش أ)

وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الخميس، وزارة الداخلية بإجراء تحقيق عاجل بشأن استخدام محافظ الأنبار محمد الحلبوسى سيارات الوزارة والشرطة المحلية لأغراض حملته الانتخابية.

جاء ذلك فى بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وأوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية.