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الخميس، 10 مايو 2018 01:02 م
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العبادى يوجه بالتحقيق فى استخدام الأنبار سيارات الداخلية للدعاية الانتخابية

الخميس، 10 مايو 2018 01:01 م
العبادى يوجه بالتحقيق فى استخدام الأنبار سيارات الداخلية للدعاية الانتخابية رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الخميس، وزارة الداخلية بإجراء تحقيق عاجل بشأن استخدام محافظ الأنبار محمد الحلبوسى سيارات الوزارة والشرطة المحلية لأغراض حملته الانتخابية.

جاء ذلك فى بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وأوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية.  

 


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