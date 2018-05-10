العبادى يوجه بالتحقيق فى استخدام الأنبار سيارات الداخلية للدعاية الانتخابية

العبادى يوجه بالتحقيق فى استخدام الأنبار سيارات الداخلية للدعاية الانتخابيةالخميس، 10 مايو 2018 01:01 م
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
إضافة تعليق
وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الخميس، وزارة الداخلية بإجراء تحقيق عاجل بشأن استخدام محافظ الأنبار محمد الحلبوسى سيارات الوزارة والشرطة المحلية لأغراض حملته الانتخابية.
جاء ذلك فى بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وأوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية.
إضافة تعليق
مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى
صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة