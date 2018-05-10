السبت.. 69 ألفا و261 طالب يؤدون امتحانات الشهاده الإعدادية بالغربية

الغربية- مصطفى عادل

انهت مديرية التربية والتعليم بالغربية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، والتى ستبدأ السبت القادم.

وقال الشناوى عايد وكيل وزاره التربية والتعليم فى بيان إن 69261 طالب سيؤدون الامتحانات منهم 68061 طالب وطالبة منتظم و1200 طالب وطالبة منازل موزعين على 375 لجنة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالقوانين والقواعد المنظمة للامتحانات، بالإضافة إلى مواجهة الغش بكافة الطرق للقضاء عليه، ومحاسبة من يقوم بالغش طبقا للقوانين المنظمة لذلك، مضيفا أن غرفة العمليات بالمديرية جاهزة لتلقى أية شكاوى تعوق سير الامتحانات.

كما شدد على ضرورة الإبلاغ الفورى عن أى طارئ يحدث خلال سير الامتحانات، وسرعة التواصل مع مديرى الإدارات للمساعدة فى مواجهة أى مشكلة.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة توفير جو من الهدوء لجميع لطلاب، وتوفير كافة السبل لمرور الامتحانات دون حدوث أى معوقات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.