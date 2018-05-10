video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السبت.. 69 ألفا و261 طالب يؤدون امتحانات الشهاده الإعدادية بالغربية

الخميس، 10 مايو 2018 03:39 م
السبت.. 69 ألفا و261 طالب يؤدون امتحانات الشهاده الإعدادية بالغربية الشناوى عايد وكيل تعليم الغربية
الغربية- مصطفى عادل
إضافة تعليق

انهت مديرية التربية والتعليم بالغربية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، والتى ستبدأ السبت القادم.

وقال الشناوى عايد وكيل وزاره التربية والتعليم فى بيان إن 69261 طالب سيؤدون الامتحانات منهم 68061 طالب وطالبة منتظم  و1200 طالب وطالبة منازل موزعين على 375 لجنة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالقوانين والقواعد المنظمة للامتحانات، بالإضافة إلى مواجهة الغش بكافة الطرق للقضاء عليه، ومحاسبة من يقوم بالغش طبقا للقوانين المنظمة لذلك، مضيفا أن غرفة العمليات بالمديرية جاهزة لتلقى أية شكاوى تعوق سير الامتحانات.

كما شدد على ضرورة الإبلاغ الفورى عن أى طارئ يحدث خلال سير الامتحانات، وسرعة التواصل مع مديرى الإدارات للمساعدة فى مواجهة أى مشكلة.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة توفير جو من الهدوء لجميع لطلاب، وتوفير كافة السبل لمرور الامتحانات دون حدوث أى معوقات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

" تعليم الغربيه "تستضيف ورشة عمل حول أهداف التنمية المستدامة بالتعليم

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

امتحانات الشهاده الاعداديه




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة