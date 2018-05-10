الرئيس السودانى يقرر إسقاط العقوبة عن 5 أشخاص من منسوبى الحركات المسلحة

(أ ش أ)

أصدر الرئيس السودانى عمر البشير ، اليوم الخميس ، قراراً جمهورياً بإسقاط العقوبة عن 5 أشخاص من منسوبى الحركات المسلحة المتمردة.

وأشار القرار إلى أن ذلك جاء استجابة لمناشدة أحزاب الحوار الوطنى، وتعزيزا لأجواء الوفاق الوطني.

وشمل القرار إسقاط العقوبة عن كل من إبراهيم عبدالرحمن صافى النور، يحيى أبكر موسى النور، إبراهيم على الرشيد عبدالقادر، محمد إبراهيم الدومة، وأزرق دلدوم آدم هارون، ووجه القرار الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ.