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الخميس، 10 مايو 2018 10:13 م
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الرئيس السودانى يقرر إسقاط العقوبة عن 5 أشخاص من منسوبى الحركات المسلحة

الخميس، 10 مايو 2018 09:14 م
الرئيس السودانى يقرر إسقاط العقوبة عن 5 أشخاص من منسوبى الحركات المسلحة الرئيس السوداني عمر حسن البشير
(أ ش أ)
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أصدر الرئيس السودانى عمر البشير ، اليوم الخميس ، قراراً جمهورياً بإسقاط العقوبة عن 5 أشخاص من منسوبى الحركات المسلحة المتمردة.

وأشار القرار إلى أن ذلك جاء استجابة لمناشدة أحزاب الحوار الوطنى، وتعزيزا لأجواء الوفاق الوطني.

وشمل القرار إسقاط العقوبة عن كل من إبراهيم عبدالرحمن صافى النور، يحيى أبكر موسى النور، إبراهيم على الرشيد عبدالقادر، محمد إبراهيم الدومة، وأزرق دلدوم آدم هارون، ووجه القرار الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ.

 

 


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