الرئيس السودانى يقرر إسقاط العقوبة عن 5 أشخاص من منسوبى الحركات المسلحة

الرئيس السودانى يقرر إسقاط العقوبة عن 5 أشخاص من منسوبى الحركات المسلحةالخميس، 10 مايو 2018 09:14 م
الرئيس السوداني عمر حسن البشير
إضافة تعليق
أصدر الرئيس السودانى عمر البشير ، اليوم الخميس ، قراراً جمهورياً بإسقاط العقوبة عن 5 أشخاص من منسوبى الحركات المسلحة المتمردة.
وأشار القرار إلى أن ذلك جاء استجابة لمناشدة أحزاب الحوار الوطنى، وتعزيزا لأجواء الوفاق الوطني.
وشمل القرار إسقاط العقوبة عن كل من إبراهيم عبدالرحمن صافى النور، يحيى أبكر موسى النور، إبراهيم على الرشيد عبدالقادر، محمد إبراهيم الدومة، وأزرق دلدوم آدم هارون، ووجه القرار الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ.
إضافة تعليق
تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح
موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة