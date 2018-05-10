الدكتور لبيب سالم : مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا رائد الابتكار والتكنولوجيا

الغربية أحمد زيادة

استقبل اليوم الدكتور الرفاعى مبارك نيابة عن الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى بمركز بحوث تنمية إقليم الدلتا، و ذلك فى إطار الاحتفال بتخريج 4 شركات ريادة أعمال فى مجال صناعة النسيج.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد لبيب سالم، المشرف على مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا بطنطا فى بيان أن مبادرة "انطلاق" التى إطلقتها أكاديمية البحث العلمى تقدم إليها عدد كبير من رواد الأعمال الصغار، مؤكداً أن كافة التدريبات العلمية والنظرية ستقام فى المركز بعد افتتاح المرحلة الأولى من الحاضنة، معلناً إنه سيتم إطلاق مرحلة أخرى لعدد أكبر على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى تميز مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا فى تبنى هذه المبادرة انطلاقاً من أن الإقليم غنى بشركات النسيج ومثالاً يحتذى به، مطالباً كافة الجهات المعنية من جامعات ومراكز بحوث وغيرها لدعم هذه الصناعة.



الدكتور الرفاعى مبارك



الدكتور الرفاعى مبارك