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الجامعة العربية تستضيف الأحد المقبل "ملتقى السلام" لتكريم أمير الكويت

الخميس، 10 مايو 2018 01:09 م
الجامعة العربية تستضيف الأحد المقبل "ملتقى السلام" لتكريم أمير الكويت اجتماع مجلس الجامعة العربية
القاهرة (أ ش أ)
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تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الأحد المقبل، "ملتقى السلام" لتكريم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "رجل السلام قائد العمل الإنسانى"، وذلك تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و بمبادرة من معهد المرأة للتنمية والسلام بالكويت.

ويشارك فى الملتقى سفراء الدول العربية بالقاهرة والعديد من الشخصيات العربية والكويتية المهمة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ومنظمات المجتمع المدنى العربية والدولية وأصحاب الخبرات فى مجال المسؤولية المجتمعية ووسائل الإعلام المختلفة.

وذكرت الجامعة العربية "قطاع الشئون الاجتماعية –إدارة منظمات المجتمع المدني" فى بيان اليوم الخميس، أن الملتقى يهدف إلى تكريم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على دوره الرائد فى عملية السلام ودوره الإنسانى.

وأضاف البيان ، أن الملتقى سيتضمن ندوة خاصة يتم خلالها استعراض تجربة دولة الكويت ودور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى دعم خطوات السلام وشيوعه فى العالم.

 


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