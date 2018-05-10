الجامعة العربية تراجع مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان الأحد

كتب مصطفى عنبر

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان)، اجتماع خبراء الدول الأعضاء، الأحد المقبل، لمراجعة مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من 13 إلى 15/ 5/ 2018.

يأتى انعقاد الاجتماع فى إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة (43) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتى أقرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بقراره رقم (8268) الصادر عن الدورة العادية (149) بتاريخ 7/3/2018، تمهيداً لعرضها على الدورة القادمة (44) للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان" والتى تعقد خلال الفترة 17-19 يوليو 2018.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية فى ظل السعى نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية من خلال إضافة لبنة جديدة تساهم فى بلورة رؤية واضحة فى مسيرة العمل العربى المشترك فى مجال حماية حقوق الإنسان.