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الخميس، 10 مايو 2018 02:35 م
خالد صلاح
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البيت الأبيض يدين الهجمات الصاروخية الإيرانية من سوريا ضد إسرائيل

الخميس، 10 مايو 2018 02:36 م
البيت الأبيض يدين الهجمات الصاروخية الإيرانية من سوريا ضد إسرائيل قصف إسرائيلى على سوريا
رويترز
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أدان البيت الأبيض، اليوم الخميس الهجمات الصاروخية الإيرانية من سوريا ضد إسرائيل، وأكد أن الحرس الثورى الإيرانى يتحمل كامل المسؤولية عن عواقب تصرفاته المتهورة.

 

 


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