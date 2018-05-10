البيت الأبيض يدين الهجمات الصاروخية الإيرانية من سوريا ضد إسرائيل

رويترز

أدان البيت الأبيض، اليوم الخميس الهجمات الصاروخية الإيرانية من سوريا ضد إسرائيل، وأكد أن الحرس الثورى الإيرانى يتحمل كامل المسؤولية عن عواقب تصرفاته المتهورة.