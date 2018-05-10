البيت الأبيض يدين الهجمات الصاروخية الإيرانية من سوريا ضد إسرائيل

البيت الأبيض يدين الهجمات الصاروخية الإيرانية من سوريا ضد إسرائيلالخميس، 10 مايو 2018 02:36 م
قصف إسرائيلى على سوريا
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أدان البيت الأبيض، اليوم الخميس الهجمات الصاروخية الإيرانية من سوريا ضد إسرائيل، وأكد أن الحرس الثورى الإيرانى يتحمل كامل المسؤولية عن عواقب تصرفاته المتهورة.
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