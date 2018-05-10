الإعلام السورى: الصواريخ الإسرائيلية أصابت مواقع دفاع جوى ومستودع ذخيرة

الإعلام السورى: الصواريخ الإسرائيلية أصابت مواقع دفاع جوى ومستودع ذخيرةالخميس، 10 مايو 2018 04:31 ص
جانب من العنف ضد سوريا _ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الصواريخ الإسرائيلية التى أطلقت خلال هجوم اليوم الخميس أصابت عددا من مواقع الدفاع الجوى السورى وموقع رادار ومستودعا للذخيرة.
وأوردت وسائل الإعلام أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية لكن الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) ذكرت أن بعض الصواريخ استطاعت "استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوى والرادار ومستودع ذخيرة"، وقالت الوكالة إنه تم إسقاط بعض الصواريخ الإسرائيلية إلى الجنوب من مدينة حمص.
إضافة تعليق
مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى
صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة