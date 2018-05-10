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الإعلام السورى: الصواريخ الإسرائيلية أصابت مواقع دفاع جوى ومستودع ذخيرة

الخميس، 10 مايو 2018 04:31 ص
الإعلام السورى: الصواريخ الإسرائيلية أصابت مواقع دفاع جوى ومستودع ذخيرة جانب من العنف ضد سوريا _ صورة أرشيفية
بيروت (رويترز)
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ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الصواريخ الإسرائيلية التى أطلقت خلال هجوم اليوم الخميس أصابت عددا من مواقع الدفاع الجوى السورى وموقع رادار ومستودعا للذخيرة.

وأوردت وسائل الإعلام أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية لكن الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) ذكرت أن بعض الصواريخ استطاعت "استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوى والرادار ومستودع ذخيرة"، وقالت الوكالة إنه تم إسقاط بعض الصواريخ الإسرائيلية إلى الجنوب من مدينة حمص.

 


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