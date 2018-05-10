الأهالى يشكون الروائح الكريهة بسبب انتشار القمامة بشوارع الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تشهد شوارع مدينة الزقازيق فى الشرقية، انتشارا للقمامة، مما يثير غضب الأهالى، بسبب الروائح الكريهة والقوارض حولها.

فيقول عمرو عبدالباقى لـ"اليوم السابع "، أن شارع الرشيدى قسم يوسف، تتراكم القمامة داخل منزل مجهور، مما تسبب روائح كريهة وناموس وقوارض بالمنازل، التى تهديد الأطفال.

و يكمل الدكتور محمد رشاد، أن الشارع الرئيسى لمنطقة القومية والغشام، توجد بها تلال من القمامة، ويقوم النبشاين بفتح الأكياس وكذلك تنشر الكلاب والقطط والروائح الكريهة.















