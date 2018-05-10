video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 09:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأهالى يشكون الروائح الكريهة بسبب انتشار القمامة بشوارع الزقازيق

الخميس، 10 مايو 2018 09:03 م
الأهالى يشكون الروائح الكريهة بسبب انتشار القمامة بشوارع الزقازيق انتشار القمامة
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

تشهد شوارع مدينة الزقازيق فى الشرقية، انتشارا للقمامة، مما يثير غضب الأهالى، بسبب الروائح الكريهة والقوارض حولها.

 

فيقول عمرو عبدالباقى لـ"اليوم السابع "، أن شارع الرشيدى قسم يوسف، تتراكم القمامة داخل منزل مجهور، مما تسبب روائح كريهة وناموس وقوارض بالمنازل، التى تهديد الأطفال.

و يكمل الدكتور محمد رشاد، أن الشارع الرئيسى لمنطقة القومية والغشام، توجد بها تلال من القمامة، ويقوم النبشاين بفتح الأكياس وكذلك تنشر الكلاب والقطط والروائح الكريهة.

 

 

 

IMG-20180510-WA0006
 
 
 

 
IMG-20180510-WA0006
 

 

FB_IMG_1525970382732

 

FB_IMG_1525970362249
 
 

 

FB_IMG_1525970375417
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مراقبة الأغذية بالشرقية تغلق 20 منشأة وتوصى بإعدام منتجات منتهية الصلاحية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

مشاكل القمامة




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة