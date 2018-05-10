الأسد يعتبر الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية فى دوما "مهزلة"

(أ ف ب)

أعلن الرئيس السورى بشار الأسد فى مقابلة صحفية، اليوم الخميس، إن الاتهامات لقوات نظامه باستخدام أسلحة كيميائية فى بلدة دوما الشهر الماضى "مهزلة".

وقال الأسد لصحيفة كاثيميرينى اليونانية "إذا شاهدت الفيديوهات، يتبين لك أنها مفبركة بالكامل".

واضاف "عندما يكون هناك استخدام للأسلحة الكيميائية، كيف يمكن للأطباء والممرضين أن يظلوا سالمين أثناء عملهم فى منطقة يفترض أنه تم استخدام الكيميائى فيها دون أى ألبسة واقية، ودون أن يكون لديهم شيء لحمايتهم، كانوا يرشون المياه على الضحايا، وتعافى الضحايا لمجرد أن تم رشهم بالماء إنها مهزلة".

واضاف "يتحدثون عن نحو 45 ضحية، عندما تستخدم أسلحة دمار شامل فى مثل تلك المنطقة، من المفترض أن يكون هناك مئات أو ربما آلاف الضحايا فى الوقت نفسه"، وأدت مشاهد اطفال وبالغين يعانون على ما يبدو من آثار هجوم بغاز سام، إلى استنكار دولى.

وأثار التسجيل المروع من هجوم مفترض بالغاز السام فى 7 أبريل تنديدا فى العالم وتسبب بضربات غربية غير مسبوقة على منشآت عسكرية سورية.

ويؤكد الأسد إن جيشه تخلى عن ترسانة الاسلحة الكيميائية فى 2013.

وأضاف "دعنا نفترض أن لدى الجيش أسلحة كيميائية، متى ينبغى أن تستخدم؟ يجب أن يكون ذلك فى منتصف المعركة وليس عندما يكون الجيش قد أنهى المعركة وبات يسيطر عليها بشكل كامل" على المنطقة.