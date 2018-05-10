ائتلاف النصر العراقى يكذب المالكى: العبادى لم يتفق مع أى كتلة بعد الانتخابات

كتب - أحمد جمعة

نفى المتحدث الرسمى باسم ائتلاف النصر حسين العادلى، أى اتفاق مع أى كتلة انتخابية بعد الانتخابات، مؤكدا أنه لا وجود لأى اتفاق بين العبادى وائتلاف النصر من جهة وبين أى كتلة انتخابية لما بعد الانتخابات.

وأكد المتحدث باسم ائتلاف النصر فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أنه خلافا لما يشاع فأن ائتلاف النصر لم يدخل مع أى كتلة مفاوضات فضلا عن اتفاقات، وكل ذلك متروك لما بعد إعلان النتائج، مشيرا إلى أن ائتلاف النصر لن يبرم تحالفات إلا على أساس مشروعه الوطنى الهادف للإعمار والبناء وتجاوز الطائفية السياسية والمحاصصة الحزبية والتهميش واحتكار الحكم.

كان رئيس ائتلاف دولة القانون، نورى المالكى، قد أكد توقيعه على وثيقة مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى والذى يتزعم "ائتلاف النصر" تنص على التحالف بعد الانتخابات ودمج النتائج.