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الخميس، 10 مايو 2018 09:55 م
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إفتتاح ملاعب بمدرسة رياضية بـ 4مليون جنيه بتمويل الأبنية التعليمية ببورسعيد

الخميس، 10 مايو 2018 09:16 م
إفتتاح ملاعب بمدرسة رياضية بـ 4مليون جنيه بتمويل الأبنية التعليمية ببورسعيد خلال الافتتاح
بورسعيد – محمد فرج
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افتتح الدكتور  نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم يرافقه العميد وليد البيلى نائبا عن المحافظ  اللواء عادل الغضبان ملاعب بالمدرسة الرياضية التجريبية الإعدادية الثانوية للبنات بحضور شريف عرابى مدير عام  إدارة الشئون التنفيذية ومحمد ضياء مدير ادارة العلاقات العامة المركزية ومحمد النبراوى مدير إدارة التعليم الثانوى ولطفى عبد الرحمن موجه عام التربية الرياضية.
 
ومن جانبه أكد نبوى خلال تصريحات صحفية  أن هيئة الأبنية التعليمية دائما ما تدعم وتصون مبانى التربية والتعليم وها هى اليوم تفاجئنا بملاعب تضاهى الملاعب الإحترافية لتضيف الى مدارسنا مدرسة غنية بالملاعب الممتازة مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لخدمة أبنائنا الطلاب.
 
وتابع أن الملاعب بتكلفة قدرها 4 مليون جنية وعلى مساحة 3700 متر  مربعا مقسمة الى 5 ملاعب من الترتان فضلا الى ملعب رملى لإلعاب القوى بمساحة 200 متر  مربعا بدعم وتمويل هيئة الابنية التعليمية.
 
 
 
 

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