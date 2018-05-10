إغلاق مراكز الاقتراع أمام الناخبين العراقيين فى عموم البلاد

وكالات

اغلقت منذ قليل، صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت الخاص ضمن الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2018 فى عموم البلاد، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام العراقية.

وانتهاء عملية التصويت الخاص التى شملت أفراد القوات المسلحة بكافة صنوفها والراقدين فى المستشفيات ونزلاء السجون ضمن الانتخابات البرلمانية لعام 2018 فى عموم العراق بما فيها إقليم كردستان.

وكانت عملية التصويت الخاص بدأت، صباح اليوم الخميس، بكافة صنوفها ضمن الانتخابات البرلمانية لعام 2018.

ويتنافس فى الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من مرشحى انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.