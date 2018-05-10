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إطلاق أكثر من 20 قذيفة على مواقع عسكرية إسرائيلية فى الجولان المحتل

الخميس، 10 مايو 2018 12:13 ص
إطلاق أكثر من 20 قذيفة على مواقع عسكرية إسرائيلية فى الجولان المحتل الجولان - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن - رويترز
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أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أنه تم إطلاق أكثر من 20 قذيفة على مواقع عسكرية إسرائيلية فى الجولان المحتل.

ومن جانبه، قال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلى، إن قوات إيرانية فى سوريا أطلقت صواريخ على أهداف إسرائيلية فى الجولان، كما قال الجيش الإسرائيلى، إن قوات إيرانية فى سوريا أطلقت صواريخ على مواقع لقواته على الخط الأمامى فى الجولان، وأضاف أنه تم استهداف عدة قواعد وبعض الصواريخ اعترضت.

فيما قال قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، فى وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن قوات إيرانية على الجانب السورى من مرتفعات الجولان، أطلقت نحو 20 قذيفة أو صاروخا على أهداف إسرائيلية هناك.

وأضاف أن إسرائيل اعترضت "بعضا" من الصواريخ، وأنه لا توجد تقارير عن وقوع خسائر بشرية، وأن التلفيات التى لحقت بالمواقع الإسرائيلية "محدودة".


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