video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 01:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 58 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق

الخميس، 10 مايو 2018 01:27 ص
إحالة 58 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات
الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق

قرر الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إحالة 58 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام للتحقيق عقب تفقده أقسام الغسيل الكلوى والاستقبال وقسم الحروق.
 
كان التفتيش الادارى، قد كشف عن غياب 58 من العاملين بالمستشفى، من بينهم 30 طبيبا و 18 تمريضا و 10 فنيا وإداريا، وتم إحالتهم للتحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة العاملين بالوحدة الصحية بقرية فى كفر الزيات للتحقيق بسبب التسيب

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربية

محافظة الغربية

كفر الزيات

رئيس كفرالزيات




لا تفوتك
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة