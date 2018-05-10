إحالة 58 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق

الغربية عادل ضرة

قرر الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إحالة 58 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام للتحقيق عقب تفقده أقسام الغسيل الكلوى والاستقبال وقسم الحروق.

كان التفتيش الادارى، قد كشف عن غياب 58 من العاملين بالمستشفى، من بينهم 30 طبيبا و 18 تمريضا و 10 فنيا وإداريا، وتم إحالتهم للتحقيق.