أوقاف بنى سويف : قوافل ومسابقات بالمساجد فى شهر رمضان

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الشيخ جابر شحاته وكيل مديرية أوقاف بني سويف على أن خطة العمل التى وضعتها المديرية لتنفيذها فى شهر رمضان ، تشمل محاور عديدة أهمها إلقاء المتميزين من حملة الماجستير والدكتوراه بالمديرية لمحاضرات عن موضوعات مثل "التربية، العمل ، والإنتاج" ،خلال الملتقيات الفكرية المقرر تنظيمها بالمساجد الكبرى بالادارات السبع الادارية، بين صلاة العشاء والتراويح خلال الشهر الكريم .

وأضاف شحاتة فى بيان له اليوم ، تشمل الخطة عقد جميع أئمة المساجد لقوافل دعوية ودروس عقب صلاة العصر يومي الاثنين والأربعاء ، فضلا عن تنظيم قسم الإرشاد الدينى لمسابقات دينية فى حفظ القرآن بمراكز الشباب تعلن نتيجتها نهاية الشهر الكريم ويمنح الفائز بالمركز الأول عمرة ،أما أصحاب المركزين الثانى والثالث فيحصلان على جوائز نقدية قيمتها 500 و 1000 ألف جنيه .

وأوضح جابر شحاتة أن المديرية سوف تحتفل برؤية هلال شهر رمضان المعظم في ليلة الثلاثين من شهر شعبان، بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، والشيخ محمدةابوحطب وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة .