أوقاف أسيوط: إحالة 12 مؤذنن وعامل للتحقيق بإدارة ديروط لتقصيرهم في العمل

أسيوط ـ محمود عجمى

أحال الدكتور عبدالناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، 12 مؤذن وعامل بإدارة أوقاف ديروط للتحقيق ونقلهم خارج الإدارة لحين الانتهاء من التحقيق معهم، كما أحال مفتشين للتحقيق بسبب تقصيرهم في عملهم .

وقال عبدالناصر نسيم، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين بسبب تقصير المؤذنين والعمال في مساجد ديروط، قمت بجولة مفاجئة فجرا على المساجد بالعزب وقرى ديروط وتبين صحة الشكاوى، وتم علي أثرها نقل 12 مؤذن وعامل إلى خارج إدارة ديروط وإحالتهم للتحقيق وإحالة مفتشين بالإدارة إلى التحقيق بسبب تقاعسهم عن أداء عملهم .

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، علي مسئولي المتابعة تكثيف الجولات الميدانية علي المساجد بمختلف قري ومراكز المحافظة، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.