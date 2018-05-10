أنصار القذافى: بريطانيا حاضنة للجماعات الارهابية والمتأمرة على الأمة العربية

كتب أحمد جمعة

أدان المؤتمر العام لأنصار النظام الجماهيري والقوى الوطنيه الليبية ما أقدمت عليه رئيسة حكومة بريطانيا بتقديمها الاعتذار للإرهابي عبد الحكيم بالحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة عن تسليمه للسلطات الليبية وتعويضه بنصف مليون جنيه استرليني.

واكد المؤتمر العام لأنصار النظام الجماهيرى ان حكومة بريطانيا بهذا السلوك تتعمد الاستخفاف بالشعب الليبي واهانته بريطانيا المتورطة في مؤامرة 2011 التي أسقطت الدولة الليبية ومؤسساتها ومكنت الجماعات الإرهابية وعلى راسها جماعة الإخوان وابنتها الجماعة المقاتلة بريطانيا الحاضنة للجماعات الارهابية والمتأمرة على الأمة العربية.

وطالب المؤتمر إلى مجلس النواب الليبى في طبرق لتحمل مسؤولياته اتجاه هذا العبث وذلك بقطع العلاقات مع بريطانيا حتى تعتذر للشعب الليبي وتعوضه جراء مشاركتها في إسقاط الدولة ومؤسساتها ودعمها الإرهاب في ليبيا، محملين بريطانيا المسؤلية القانونية والأخلاقية عن كل جرائم الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة واجدابيا وسرت وطرابلس وصبراتة وبراك الشاطىء والجفرة وبن وليد وزليتن.

كما طالب المؤتمر للشعب الليبي وقواه الوطنية بالوقوف صفا واحدا والتصدي للمؤامرة وتطهير ليبيا من الدنس والأجناس، مؤكدا أن مؤتمر أنصار النظام الجماهيري لن يدخلوا في أى حوار أو لقاء مع أى من هذه الجماعات الإرهابية العملية للغرب، مؤكدين عدم تكليفهم أحدا بحضور أى اجتماع يحضره هؤلاء القتلة التكفيريين، موضحا انه اذا وجهت الدعوة لأشخاص بأسمائهم عليهم تحمل مسؤلياتهم كاشخاص طبيعيين، مؤكدين ان لا حوار مع الارهابيين والتكفيريين.