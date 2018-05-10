أمن سوهاج ينهى استعداداته لتأمين 67597 طالبا بالشهادة الإعدادية بـ526 مدرسة

سوهاج محمود مقبول

أنهت مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن واللواء حسن محمود حاكمدار المديرية كافة الاستعدادات الأمنية اللازمة الخاصة بتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية والتى تنطلق السبت القادم 12 مايو 2018.

حيث تم عقد عدد من الاجتماعات المنظمة للعمل طبقا للبرتوكول المبرم بين الأمن والتربية والتعليم وتم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم بحضور ضابط لمتابعة أعمال سير الامتحانات.

وتم تكليف الخدمات الأمنية اللازمة من قبل مديرية أمن سوهاج للتواجد لتأمين لجان من الخارج أثناء فترة الامتحان والتى بإشراف اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية ونواب مدير الأمن بكل قطاع.

ومن جانبه أكد اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريح لـ”اليوم السابع” أن المديرية أتخذت كافة الإجراءات الأمنية لتأمين الامتحانات من خارج اللجان بالإضافة إلى تسير خدمات سيارة بنطاق المدارس واللجان وتم تأمين مراكز توزيع الأسئلة بكل إدارة وأن عدد اللجان الموجود على مستوى الــ11 إدارة تعليمة بدائرة المديرية بلغ 409 لجان موزعة 526 مدرسة وأن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان هذا العام 67 ألف 597 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

وأضاف مدير أمن سوهاج أن هناك خطة مرور دورية لقيادات المديرية على كافة اللجان بجميع الإدارات التعليمية وفقا للتقسيم اللجان الخاصة بالامتحان والذى تم وضعه من قبل التربية والتعليم فى امتحانات الشهادة الإعدادية والتى تضم قطاع الشمال ويضم إدارات تعليمية طما وطهطا وجهينة، وقطاع وسط ويضم إدارات تعليمية سوهاج والمراغة وساقلتة وأخميم والمنشأة، وقطاع الجنوب ويضم إدارات تعليمية جرجا والبلينا ودار السلام.