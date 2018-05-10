أداب الزقازيق تكرم مشروع تخرج "المجرمون هم أم نحن " لحصوله على المركز الأول

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرمت كلية الآداب جامعة الزقازيق فريق إعداد المجلة المتخصصة "المجرمون هم ام نحن" في إطار مشروع التخرج للدفعة ٣٣ لكلية الآداب قسم الإعلام جامعة الزقازيق، لحصولهم على المركز الأول مكرر.

وحضر الاحتفال الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب والدكتور محمد عوض المتحدث الرسمي باسم جامعة الزقازيق وعدد من أساتذة كلية الآداب بالجامعة.

وحصلت مجلة المجرمون "هم أم نحن" المتخصصة في الجريمة عن المركز الأول مكرر، وأشرف على إعدادها الدكتور علاء طلعت الأستاذ بكلية الآداب جامعة الزقازيق.

ويتمثل فريق إعداد المجلة من طلبة الفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة الزقازيق شعبة الصحافة من "سامح السيد حسن، ومحمد ثروت محمد، وبسمة عبدالستار مجاهد، وشيماء رافت منتصر، وكريم الحسيني أمين، ومينا مجدي عدلي، وفاطمة محمد، وهبة رضوان، ورانيا منصور عمار، ورسمية محمد، وسامية السيد عبدالكريم، ورانيا هاشم، وإيمان الحلبي، ودعاء خالد حسن، وسمر محمد".