3 مايو.. مؤتمر لقسم الأمراض العصبية لكلية طب قنا بمحافظة الأقصر

3 مايو.. مؤتمر لقسم الأمراض العصبية لكلية طب قنا بمحافظة الأقصرالثلاثاء، 01 مايو 2018 10:06 ص
محمد بدر محافظ الأقصر
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تشهد محافظة الأقصر أقامة المؤتمر الثانى لقسم الأمراض العصبية بكلية طب قنا جامعة جنوب الوادى، خلال الفترة من 3 وحتى 5 مايو الجارى بفندق سونستا.
وأوضح الدكتور محمد عبد الله عباس رئيس المؤتمر فى بيان له ، أن المؤتمر سيقام تحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر بإشراف كلية الطب بجامعة جنوب الوادى ، بالاشتراك مع الجمعية المصرية لعلاج الصرع، وجمعية جنوب الصعيد للأمراض العصبيه بحضور ما يزيد عن 100 طبيب من أطباء الأمراض العصبية والنفسية وجراحى المخ والأعصاب وإخصائى الباطنة وطب الأطفال.
وسيناقش المؤتمر التقنيات والسبل العلاجية الحديثة فى علاج الأمراض العصبية والنفسية ، وكذلك التقنيات الجديدة حول العالم فى جراحات المخ والأعصاب ، وكيفية اكتشاف الأمراض النفسية لدى الأطفال.
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