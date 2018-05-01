video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وصول 42 مختطفا وحالات إنسانية حرجة من عدة بلدات فى إدلب إلى جنوب حلب

الثلاثاء، 01 مايو 2018 10:46 ص
وصول 42 مختطفا وحالات إنسانية حرجة من عدة بلدات فى إدلب إلى جنوب حلب عمليات الإجلاء فى سوريا - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الثلاثاء، بوصول 42 مختطفا من بلدة اشتبرق وعدد من الحالات الإنسانية الحرجة من كفريا والفوعة بإدلب إلى ممر العيس جنوب حلب، فى إطار اتفاق تحرير المحاصرين وإخراج إرهابيى مخيم اليرموك.

ونسبت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية لمصادر مطلعة، قولها، "إن عددا من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السورى وصلت إلى ممر العيس جنوب حلب تقل حالات إنسانية حرجة من بلدتى كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب، فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إخراج إرهابيى مخيم اليرموك وتحرير مختطفى اشتبرق والمحاصرين فى البلدتين"، مشيرة إلى أن 42 شخصا من مختطفى بلدة اشتبرق وصلوا إلى ممر العيس فى إطار تنفيذ الاتفاق ذاته.

يذكر أن 20 حافلة دخلت بلدتى كفريا والفوعة لإجلاء الدفعة الأولى من السكان المحاصرين هناك وعددهم نحو 1200 شخص من أصل قرابة 5 آلاف، بالتوازى مع دخول نحو 15 حافلة إلى مخيم اليرموك وبلدة "يلدا" جنوبى دمشق لإخراج المسلحين منهما، وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية ومسلحى مخيم اليرموك، فيما رفض سكان بلدتى الفوعة وكفريا المحاصرين الخروج على دفعات، تحسبا لأى تصرفات من قبل المسلحين، واشترطوا الخروج جماعيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول الدفعة الأخيرة من مسلحى القلمون إلى ريفى حلب وإدلب شمالى سوريا

اخبار عربية

الجيش السورى

جماعات مسلحة سورية

مدينة حلب

مخيم اليرموك

اخبار العرب

اخبار سوريا

الحرب فى سوريا




لا تفوتك
وزير التموين يكشف أسعار سلع معارض أهلا رمضان.. ويؤكد: معرض رئيسى بالعريش

وزير التموين يكشف أسعار سلع معارض أهلا رمضان.. ويؤكد: معرض رئيسى بالعريش

البيئة: رسوم القمامة لن تكون على الفواتير.. و10جنيهات حد أقصى لأصحاب الشقق

البيئة: رسوم القمامة لن تكون على الفواتير.. و10جنيهات حد أقصى لأصحاب الشقق

السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم

السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم

خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر

خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر

سامسونج تطرح نسخ جديدة من جلاكسى s9 بسعة تخزين أكبر

سامسونج تطرح نسخ جديدة من جلاكسى s9 بسعة تخزين أكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة