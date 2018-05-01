هطول أمطار غزيرة على مدينة العريشالثلاثاء، 01 مايو 2018 04:26 م
هطول امطار غزيرة على مدينة العريش
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تعرضت مدينة العريش بشمال سيناء، قبل قليل لهطول أمطار غزيرة، وتسببت الأمطار فى إخلاء الباعة أماكنهم من وسط مدينة العريش بميدان الرفاعى، وتراجع حركة السير فى الشوارع، وتسببت الأمطار، فى تجمع برك المياه فى الشوارع.
وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إنه تم على الفور استدعاء سيارات كسح المياه لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع.
وأضاف المصدر، أنه تشهد مناطق وسط سيناء وجنوب العريش والشيخ زويد هطول أمطار بين خفيفة ومتوسطة.
هطول امطار غزيرة على مدينة العريش
هطول امطار غزيرة على مدينة العريش
هطول أمطار غزيرة على مدينة العريش
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