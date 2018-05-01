video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

هطول أمطار غزيرة على مدينة العريش

الثلاثاء، 01 مايو 2018 04:26 م
هطول أمطار غزيرة على مدينة العريش هطول امطار غزيرة على مدينة العريش


شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

تعرضت مدينة العريش بشمال سيناء، قبل قليل لهطول أمطار غزيرة، وتسببت الأمطار فى إخلاء الباعة أماكنهم من وسط مدينة العريش بميدان الرفاعى، وتراجع حركة السير فى الشوارع، وتسببت الأمطار، فى تجمع برك المياه فى الشوارع.

 

وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إنه تم على الفور استدعاء سيارات كسح المياه لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع.

 

وأضاف المصدر، أنه تشهد مناطق وسط سيناء وجنوب العريش والشيخ زويد هطول أمطار بين خفيفة ومتوسطة.

 

 

هطول امطار غزيرة على مدينة العريش (1)
هطول امطار غزيرة على مدينة العريش

 

هطول امطار غزيرة على مدينة العريش (2)
هطول امطار غزيرة على مدينة العريش 

 

هطول امطار غزيرة على مدينة العريش (3)
هطول أمطار غزيرة على مدينة العريش 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ شمال سيناء: غرفة عمليات لمتابعة الظروف الجوية ومواجهة السيول والأمطار المحتملة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

شمال سيناء

محافظة شمال سيناء

محافظه شمال سيناء




لا تفوتك
اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة