video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب الرئيس السودانى يلتقى وفد الكونجرس الأمريكى

الثلاثاء، 01 مايو 2018 06:54 م
نائب الرئيس السودانى يلتقى وفد الكونجرس الأمريكى الرئيس السودانى عمر البشير


الخرطوم (أ ش أ)
إضافة تعليق

التقى النائب الأول للرئيس السودانى، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومى، اليوم الثلاثاء بمجلس الوزراء بالخرطوم، بوفد الكونجرس الأمريكى الذى يزور السودان بدعوة من البرلمان.

وقال عضو الوفد، دانيال كليندى، فى تصريحات صحفية، إن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، وقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية، موضحا أن الوفد تعرف على الإمكانات التى يتمتع بها السودان فى مختلف المجالات.

وأضاف أن الزيارة شكلت فرصة للاطلاع عن قرب على مجمل الأوضاع فى السودان، مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السودان يؤكد دعمه لكافة المؤسسات التى تعزز العمل العربى المشترك

الفرنسية:واشنطن تطالب السودان بقطع التعاون مع كوريا الشمالية ..والخرطوم تنفى وجود علاقات

البشير يبحث انسياب وتوفير النقد الأجنبى وموقف السيولة بالسودان

السودان

اخبار السودان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الكونجرس




لا تفوتك
اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة