نائب الرئيس السودانى يلتقى وفد الكونجرس الأمريكى

نائب الرئيس السودانى يلتقى وفد الكونجرس الأمريكىالثلاثاء، 01 مايو 2018 06:54 م
الرئيس السودانى عمر البشير
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التقى النائب الأول للرئيس السودانى، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومى، اليوم الثلاثاء بمجلس الوزراء بالخرطوم، بوفد الكونجرس الأمريكى الذى يزور السودان بدعوة من البرلمان.
وقال عضو الوفد، دانيال كليندى، فى تصريحات صحفية، إن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، وقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية، موضحا أن الوفد تعرف على الإمكانات التى يتمتع بها السودان فى مختلف المجالات.
وأضاف أن الزيارة شكلت فرصة للاطلاع عن قرب على مجمل الأوضاع فى السودان، مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.
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