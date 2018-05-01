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ميناء الإسكندرية : انتظام حركة الشحن والتفريغ ولا تأثير على حركة الملاحة

الثلاثاء، 01 مايو 2018 01:11 م
ميناء الإسكندرية : انتظام حركة الشحن والتفريغ ولا تأثير على حركة الملاحة ميناء الإسكندرية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، انتظام حركة الشحن والتفريغ وسير العمل داخل مينائى الإسكندرية والدخيلة اليوم الثلاثاء، ولا يوجد تأثير على حركة الملاحة .
 
وكانت قد قامت هيئة ميناء الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السئ نتيجة العاصفة الترابية ، حيث تم تزويد مركز العمليات وإدارة الأزمة بعدد من المختصين من الميناء المدربين تدريبا جيدا علي التعامل مع إدارة الأزمة إضافة إلي طاقم عمل المركز ، وذلك ليكون المركز جاهز علي مدار الساعة لتلقي أي إشارة استغاثة من راديو الميناء أو من السفن والتعامل الفوري معها من خلال سيناريوهات تم وضعها مسبقاً لمثل هذه الظروف .
 
وأضاف الغندور فى بيان له ، أن مركز العمليات علي اتصال دائم مع مركز عمليات كل من المحافظة ووزارة النقل وقطاع النقل البحري والجهات المعنية الأخرى ، كما أكد علي استمرار العمل  بمينائي الاسكندرية والدخيلة بشكل طبيعي ، مضيفا أنه عند ارتفاع الموج أو زيادة سرعة الرياح أو تأثر درجة الرؤية عن المعدلات الطبيعية سيتم اتخاذ قرار بغلق البوغاز للحفاظ على الأرواح والممتلكات .
 
وقال اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء ، أن إدارتي الحركة والخدمات البحرية ، ووحدات الإنقاذ والإطفاء ، واللنشات والقاطرات البحرية جاهزة للتعامل الفوري مع أي استغاثة ، ووجه اللواء عطية بتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن والشاحنات ، وأثناء تفريغ وشحن البضائع وذلك لضمان سير العمل بشكل آمن .
 
 

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