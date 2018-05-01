"مياه الشرب بالأقصر " ترفع درجة الإستعداد للمعدات لمواجهة التغيرات المناخية







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس مصطفى محمد أحمد ، مدير إدارة القرنة للمياه بمحافظة الأقصر ، إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإدارة الأزمات ورفع درجة الإستعداد والجاهزية لمعدات الحملة الميكانيكية بالإدارة .

جاء ذلك ضمن خطة الشركة لإدارة الأزمات والتى أصدر اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر توجيهاته ببدء العمل بها ورفع درجة الإستعداد لمواجهة أى إحتمالات لسقوط أمطار أو تجمعات مائية ، قد تنتج بسبب التغيرات الجوية الحالية والتى حذرت هيئة الأرصاد الجوية من إستمرارها خلال الأسبوع الحالى.