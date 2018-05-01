video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه الشرب بالأقصر " ترفع درجة الإستعداد للمعدات لمواجهة التغيرات المناخية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 10:31 ص
"مياه الشرب بالأقصر " ترفع درجة الإستعداد للمعدات لمواجهة التغيرات المناخية محمد بدر محافظ الاقصر


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلن المهندس مصطفى محمد أحمد ، مدير إدارة القرنة للمياه بمحافظة الأقصر ، إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإدارة الأزمات ورفع درجة الإستعداد والجاهزية لمعدات الحملة الميكانيكية بالإدارة .
 
جاء ذلك ضمن خطة الشركة لإدارة الأزمات والتى أصدر اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر توجيهاته ببدء العمل بها ورفع درجة الإستعداد لمواجهة أى إحتمالات لسقوط أمطار أو تجمعات مائية ، قد تنتج بسبب التغيرات الجوية الحالية والتى حذرت هيئة الأرصاد الجوية من إستمرارها خلال الأسبوع الحالى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب القرنة يحصل على موافقة بتطوير قسم الغسيل الكلوى فى مستشفى غرب الأقصر

محافظ الأقصر يتابع السيطرة على 5 حرائق بمدينة القرنة

الاقصر

اخبار الاقصر

ادارة القرنة للمياة

اخبار مصر

استعدادات التغيرات المناخية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وزير التموين يكشف أسعار سلع معارض أهلا رمضان.. ويؤكد: معرض رئيسى بالعريش

وزير التموين يكشف أسعار سلع معارض أهلا رمضان.. ويؤكد: معرض رئيسى بالعريش

البيئة: رسوم القمامة لن تكون على الفواتير.. و10جنيهات حد أقصى لأصحاب الشقق

البيئة: رسوم القمامة لن تكون على الفواتير.. و10جنيهات حد أقصى لأصحاب الشقق

السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم

السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم

خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر

خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر

سامسونج تطرح نسخ جديدة من جلاكسى s9 بسعة تخزين أكبر

سامسونج تطرح نسخ جديدة من جلاكسى s9 بسعة تخزين أكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة