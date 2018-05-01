مواطن يضبط زوجته فى أحضان عشيقها بغرفة نومه بالسويس







السويس- سيد نون

ألقت قوات شرطة قسم الجناين بالسويس القبض على عاطل وسيدة، اليوم، لاتهامهما بارتكاب جريمة الزنا داخل شقه سكنية يمتلكها زوج السيدة بمنطقة الهويس السكنية.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين بتقديم موظف لبلاغ، مفاده، أنه وجد زوجته مع شخص آخر داخل شقته السكنية بمنطقة الهويس، خلال إقامتهم علاقة غير شرعية.

وبانتقال قوات الشرطة إلى الشقة السكنية، تم ضبط زوجة الموظف وصديقها الذين كانوا داخل الشقة السكنية بعد قيام الأهالي من سكان العمارة السكنية بالإمساك بهما.

حرر محضر بقسم شرطة الجناين رقم 867 جنح، وأكد الزوج من خلاله أنه يعمل موظف بأحدى الشركات، وأنه كان فى العمل ليلا، وعندما عاد للمنزل، وجد زوجته " ص . خ " و صديقها " ح . ف " عاطل على سرير الزوجية..