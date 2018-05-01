من غير ماتسرش.. تعرف على أحداث طرق "داعش" لإعدام الأسرى السوريين (صور)







كتب محمد رضا

من غير ماتسرش وترجع لمواقع البحث الشهيرة للتعرف على جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى، وأحدث طرقه الدموية للتخلص من الأسرى فى الدول العربية مثل سوريا والعراق، هل تخيلت يومًا أن تتطور وسائل التنظيمات الإرهابية لقتل الأسرى إلى التفخيخ والتفجير أو الذبح أحيانًا أخرى؟، فمع الهزائم المتتالية التى تكبدها تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والعراق خلال الأشهر الماضية، لجأ التنظيم لطرق انتقامية بشعة لبث الرعب فى نفوس المدنيين والعسكريين بتلك الدول، وذلك فى محاولة بائسة منه لإعادة الثقة فى النفوس المضطربة لعناصره.



عنصر من "داعش" يعدم أسير سورى

واستعرض إرهابيو تنظيم "داعش"، طريقة جديدة لإعدام أسير، وذلك بتحويله إلى قنبلة، حيث نفذ "داعش"، عملية الإعدام فى مخيم اليرموك بسوريا، بعدما قيدوا الأسير بالحبال، وثبتوه على لوح خشبى، مع الإبقاء على رأسه منتصبًا.

وبحسب ما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، وضع منفذو عملية الإعدام بحسب ما نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، المتفجرات فى خوذة، ثبتوها على رأس الأسير، وركبوا صماما لتفجير القنبلة التى أصبحت مثبتة فى منطقة الرأس، وأظهرت الصور التى نشرتها الصحيفة البريطانية، نقلا عن مواقع تابعة لـ"داعش"، سقوط الأسير على رأسه بعد إلقائه من مبنى، لتنفجر الخوذة، وتمزق رأس الأسير، فيما لم يكشف "داعش" عن التهم الموجهة للجندى الأسير، والذى بدا من الصور بأنه ضابط فى الجيش السورى، الذى يشن هجومًا على مخيم اليرموك للقضاء على تواجد التنظيم فيه.



عنصر من "داعش" يفخخ أسير سورى لإعدامه