video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 06:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مساعد الرئيس السودانى يؤكد التزام الحكومة بتحقيق السلام فى دارفور

الثلاثاء، 01 مايو 2018 04:22 م
مساعد الرئيس السودانى يؤكد التزام الحكومة بتحقيق السلام فى دارفور الرئيس السودانى عمر البشير


الخرطوم ( أ ش أ )
إضافة تعليق

أكد مساعد الرئيس السودانى، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، التزام الحكومة بتحقيق السلام فى دارفور ومنطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وبحث مساعد الرئيس، اليوم الثلاثاء بقاعة الصداقة بالخرطوم مع وفد الكونجرس الأمريكى، عددا من القضايا شملت الحوار الوطنى والسلام والعلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية والحريات الدينية، بالإضافة إلى علاقات السودان مع المعارضة فى الداخل والخارج.

وقدم إبراهيم شرحا عن الأوضاع فى السودان بعد الحوار الوطنى واتجاهه نحو الحوار الدستوري، لافتا إلى التوقيع على خارطة الطريق التى قدمت من الآلية رفيعة المستوى فى إطار تحقيق السلام فى السودان.

من جانبه، قال ممثل وفد الكونجرس الأمريكى، لويس كتريس، فى تصريح صحفى " إن مباحثاتنا اليوم فى إطار المحادثات التى نجريها خلال زيارتنا، واستمعنا إلى شرح واف، وناقشنا بصراحة تامة مجريات الحوار الوطنى" .

وتابع "نشيد بهذا الحوار الذى سيؤدى إلى السلام الدائم فى السودان"، موضحا أن اللقاء ناقش موضوع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السودان يؤكد دعمه لكافة المؤسسات التى تعزز العمل العربى المشترك

الفرنسية:واشنطن تطالب السودان بقطع التعاون مع كوريا الشمالية ..والخرطوم تنفى وجود علاقات

البشير يبحث انسياب وتوفير النقد الأجنبى وموقف السيولة بالسودان

السودان

اخبار السودان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة