مساعد الرئيس السودانى يؤكد التزام الحكومة بتحقيق السلام فى دارفور







الخرطوم ( أ ش أ )

أكد مساعد الرئيس السودانى، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، التزام الحكومة بتحقيق السلام فى دارفور ومنطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وبحث مساعد الرئيس، اليوم الثلاثاء بقاعة الصداقة بالخرطوم مع وفد الكونجرس الأمريكى، عددا من القضايا شملت الحوار الوطنى والسلام والعلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية والحريات الدينية، بالإضافة إلى علاقات السودان مع المعارضة فى الداخل والخارج.

وقدم إبراهيم شرحا عن الأوضاع فى السودان بعد الحوار الوطنى واتجاهه نحو الحوار الدستوري، لافتا إلى التوقيع على خارطة الطريق التى قدمت من الآلية رفيعة المستوى فى إطار تحقيق السلام فى السودان.

من جانبه، قال ممثل وفد الكونجرس الأمريكى، لويس كتريس، فى تصريح صحفى " إن مباحثاتنا اليوم فى إطار المحادثات التى نجريها خلال زيارتنا، واستمعنا إلى شرح واف، وناقشنا بصراحة تامة مجريات الحوار الوطنى" .

وتابع "نشيد بهذا الحوار الذى سيؤدى إلى السلام الدائم فى السودان"، موضحا أن اللقاء ناقش موضوع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة .