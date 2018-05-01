مد سن القبول بالبرنامج المميز بـ"العلوم الطبية" ببني سويف إلى 35 عاما

مد سن القبول بالبرنامج المميز بـ"العلوم الطبية" ببني سويف إلى 35 عاماالثلاثاء، 01 مايو 2018 03:07 م
مجلس جامعة بني سويف
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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، على الأقتراح المقدم من كلية العلوم الطبية التطبيقية، بمد سن القبول بالبرنامج المميز من سن 30 إلي سن 35، لمدة عشر سنوات مع مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع.
وأشار إلى أن الجامعة تحرص على إنشاء برامج متميزة وشعب جديدة تراعي احتياجات سوق العمل وقادرة على تخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، وذلك لمنح الأكبر سنًا فرصة للالتحاق بالبرنامج الخاص.
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