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مد سن القبول بالبرنامج المميز بـ"العلوم الطبية" ببني سويف إلى 35 عاما

الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:07 م
مد سن القبول بالبرنامج المميز بـ"العلوم الطبية" ببني سويف إلى 35 عاما مجلس جامعة بني سويف


بنى سويف : هانى فتحى
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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، على الأقتراح المقدم من كلية العلوم الطبية التطبيقية، بمد سن القبول بالبرنامج المميز من سن 30 إلي سن 35، لمدة عشر سنوات مع مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع.

وأشار إلى أن الجامعة تحرص على إنشاء برامج متميزة وشعب جديدة تراعي احتياجات سوق العمل وقادرة على تخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، وذلك لمنح الأكبر سنًا فرصة للالتحاق بالبرنامج الخاص.

 

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