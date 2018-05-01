مد سن القبول بالبرنامج المميز بـ"العلوم الطبية" ببني سويف إلى 35 عاما







بنى سويف : هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، على الأقتراح المقدم من كلية العلوم الطبية التطبيقية، بمد سن القبول بالبرنامج المميز من سن 30 إلي سن 35، لمدة عشر سنوات مع مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع.