مدير أمن المنوفية يتفقد إدارة قوات الأمن بقويسنا







المنوفية – محمود شاكر

تفقد اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، اليوم، الثلاثاء، إدارة قوات الأمن بمدينة قويسنا، فى إطار المتابعة الميدانية للخدمات الأمنية والقوات والتأكد من مدى جاهزيتها لمواجهة أى أعمال قد تكدر السلم العام وتهدد أمن المواطنين.

واطمأن مدير الأمن، على حسن سير العمل ومدى جاهزية القوات، وتفقد سبل الإعاشة المقدمة للمجندين، وبعض الإنشاءات الجديدة.