محافظ سوهاج : الموافقة على إقامة مدرسة تجريبية بمساحة 2503 متر بنجع طايع

محافظ سوهاج : الموافقة على إقامة مدرسة تجريبية بمساحة 2503 متر بنجع طايعالثلاثاء، 01 مايو 2018 10:04 ص
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن موافقة وزير الزراعة علي مطلب المحافظة بإقامة مدرسة تجريبية علي مساحة 2503 متر مربع تبرع اهالي والواقعة بحوض القسيمة /6 ضمن القطعة 72 ناحية نجع طايع ـ مركز المراغة ، حيث ان المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستتثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة ، لخدمة ابنائنا الطلاب وزيادة عدد المدارس بنطاق المحافظة .
وأكد عبد المنعم فى بيان له ، أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام علي المواطن السوهاجي ، ودعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة جيدة تساعدهم علي التفوق الدراسي.
وأضاف المحافظ أنه جاري إنهاء إجراءات نقل الملكية ، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة ، لافتا ان قرارات تخصيص الأراضي للنفع العام من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تأتي لمصلحة المواطنين وتخدم خطة التنمية والإصلاح التي تنتهجها الدولة.
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