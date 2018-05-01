محافظ سوهاج : الموافقة على إقامة مدرسة تجريبية بمساحة 2503 متر بنجع طايع







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن موافقة وزير الزراعة علي مطلب المحافظة بإقامة مدرسة تجريبية علي مساحة 2503 متر مربع تبرع اهالي والواقعة بحوض القسيمة /6 ضمن القطعة 72 ناحية نجع طايع ـ مركز المراغة ، حيث ان المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستتثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة ، لخدمة ابنائنا الطلاب وزيادة عدد المدارس بنطاق المحافظة .

وأكد عبد المنعم فى بيان له ، أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام علي المواطن السوهاجي ، ودعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة جيدة تساعدهم علي التفوق الدراسي.

وأضاف المحافظ أنه جاري إنهاء إجراءات نقل الملكية ، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة ، لافتا ان قرارات تخصيص الأراضي للنفع العام من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تأتي لمصلحة المواطنين وتخدم خطة التنمية والإصلاح التي تنتهجها الدولة.