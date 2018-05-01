محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بشرم الشيخ







جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، احتفال مديرية الأوقاف بجنوب سيناء بليلة النصف من شعبان بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، وذلك عقب صلاة العشاء مباشرة.

وبدأت الاحتفال بقراءة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد الفشنى، ثم خطبة بعنوان فضائل ليلة النصف من شعبان للشيخ محمد حمزة وهو من شباب المشايخ بشرم الشيخ.

وحضر الاحتفال اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى لمحافظ جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوى، وكيل وزارة الأوقاف ومدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، والشيح جمال حبيب، رئيس الإدارة المركزيه للأزهر الشريف بجنوب سيناء، وكوكبة من مشايخ الأوقاف والأزهر ولفيف من مواطنى شرم الشيخ.