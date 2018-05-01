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محافظ بورسعيد يطالب أعضاء المجلس الأعلى للثقافة بالتصدى للأفكار الهدامة

الثلاثاء، 01 مايو 2018 10:13 م
محافظ بورسعيد يطالب أعضاء المجلس الأعلى للثقافة بالتصدى للأفكار الهدامة المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد


بورسعيد- محمد فرج
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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أهمية دور المجلس الأعلى للثقافة فى الارتقاء بالحركة الثقافية من خلال تكثيف الأنشطة من أجل إعلاء شأن القيم والمبادئ المجتمعية القوية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد مع أعضاء المجلس الأعلى لمناقشة خطة المجلس الأعلى للثقافة خلال الفترة المقبلة وطالب المحافظ بوضع خطة مستقبلية للعمل.

وأوضح أن أهمية الدور التنويرى للثقافة فى المجتمع للتصدى لكل الأفكار الهدام وطالب المحافظ من المجلس بتكثيف نشاطه وتحركاته فى مختلف أرجاء المحافظة والتوسع فى إقامة الندوات فى جميع حدائق المحافظة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين .

وفى سياق متصل شدد على أهمية الصالونات الثقافية لنشر الوعى وتأكيد الهوية المصرية بين فئات المجتمع خاصة الشباب ومناقشتهم فى كل قضايا العمل الوطنى لمصر على الصعيدين الداخلى والخارجى على أن تكون بمعدل ٢ صالون ثقافى شهريًا وشدد على أن تكون النسبة الأكبر للمشاركين من الشباب .

وتابع المحافظ أن بورسعيد تعد من المحافظات التى تعشق الفنون والثقافة فعلى المجلس أن يبدع لصالح وطننا وأحفادنا وأولادنا، مشيرًا إلى أن أجدادنا سجلوا بروحهم تاريخا مشرفا نفتخر بة فعلينا جميعًا أن نجتهد لمواصلة تلك المسيرة الطيبة .

ومن جهة أخرى أشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التى قام بها المورخ التاريخى ضياء القاضى فى توثيق التاريخ على عدة مراحل وقرر قيام المحافظة بطباعة تلك الأعمال فى مجلد يليق بتاريخ بورسعيد.


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محافظ بورسعيد يطالب اعضاء المجلس الاعلى للثقافة التصدى للافكار الهدامة




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