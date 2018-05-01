محافظ المنيا يطالب الشباب بتبني ثقافة العمل بالقطاع الخاص

محافظ المنيا يطالب الشباب بتبني ثقافة العمل بالقطاع الخاصالثلاثاء، 01 مايو 2018 11:43 ص
جانب من اللقاء
إضافة تعليق
طالب عصام البديوي محافظ المنيا ، الشباب بضرورة تغيير فكرة بالعزوف عن العمل بالقطاع الخاص والاتجاه لوظائف القطاع الخاص بنطاق دائرة المحافظة ، لافتاً إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة لتشجيع وتوعية الشباب لتطوير أفكارهم وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ لبحث استعدادات مديرية الشباب والرياضة لتنظيم ملتقي للتوظيف 7 مايو القادم ، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة.
وأكد المحافظ ، على أهمية التواصل مع الشباب في مختلف المراكز والمدن والقرى وعقد ملتقيات لتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص ونشر ثقافة العمل الحر و الاستفادة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والممولة برنامج مشروعك بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والاستفادة من القروض الممنوحة لإقامة مشروعات خاصة للشباب لتوفير حياه كريمة لهم ولتحسين مستوى معيشتهم.
من جانبه ، قال الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة ، إن الملتقي سيعقد بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضي ، بمشاركة 25شركة ومصنع لإتاحة فرص عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص.
وتشمل فرص العمل المتاحة قطاع الصناعات الهندسية وقطاع الصناعات الغذائية، والتأمين، والتسويق، وقطاع الخدمات الأمنية، والحراسة، وقطاع الصناعات النسيجية.
الحضور باللقاء
جانب من الحضور
المحافظ خلال كلمته
إضافة تعليق
السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم
خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة