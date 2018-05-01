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خالد صلاح
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محافظ المنيا يطالب الشباب بتبني ثقافة العمل بالقطاع الخاص

الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:43 ص
محافظ المنيا يطالب الشباب بتبني ثقافة العمل بالقطاع الخاص جانب من اللقاء


كتب فريق المحافظات
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طالب عصام البديوي محافظ المنيا ، الشباب بضرورة تغيير فكرة بالعزوف عن العمل بالقطاع الخاص والاتجاه لوظائف القطاع الخاص بنطاق دائرة المحافظة ، لافتاً إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة لتشجيع وتوعية الشباب لتطوير أفكارهم وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص.
 
 جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ لبحث استعدادات مديرية الشباب والرياضة لتنظيم ملتقي للتوظيف 7 مايو القادم ، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة.
 
وأكد المحافظ ، على أهمية التواصل مع الشباب في مختلف المراكز والمدن والقرى وعقد ملتقيات لتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص ونشر ثقافة العمل الحر و الاستفادة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والممولة برنامج مشروعك بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والاستفادة من القروض الممنوحة لإقامة مشروعات خاصة للشباب لتوفير حياه كريمة لهم ولتحسين مستوى معيشتهم.
من جانبه ، قال الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة ، إن الملتقي سيعقد بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضي ، بمشاركة 25شركة ومصنع لإتاحة فرص عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص.
 
وتشمل فرص العمل المتاحة قطاع الصناعات الهندسية وقطاع الصناعات الغذائية، والتأمين، والتسويق، وقطاع الخدمات الأمنية، والحراسة، وقطاع الصناعات النسيجية.
 
الحضور باللقاء
الحضور باللقاء

جانب من الحضور
جانب من الحضور

المحافظ خلال كلمته
المحافظ خلال كلمته

 


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