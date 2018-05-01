محافظ السويس يتفقد الشوارع ويقرر فتح محاور مرورية جديدة







السويس- سيد نون

أكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس ، على رئيس حي السويس بسرعة الاعداد لبدء أعمال التطوير التي ستتم بالشوارع المؤدية إلي شارع بورسعيد ، مؤكداً علي مدير المرور باتخاذ الخطوات والقرارات، وفتح محاور مرورية من خلال الشوارع المجاورة لشارع النمسا لتيسير الحركة المرورية للسيارات .

وشدد محافظ السويس، خلال قيامه اليوم بجولة مشيا علي الاقدام، متفقدا شوارع السويس، أنه لن يسمح بحدوث تجاوزات في شوارع المحافظة.

وخلال الجولة، أعطي حامد تعليماته بإزالة عدد من التعديات والاشغالات ورفع اي بلدورات عشوائية تعوق حركة المواطنين، وعمل محاضر لمن يخالف هذه التعليمات من اجل انضباط الشارع.

واستمع محافظ السويس، إلي عدة اقتراحات وشكاوي من أهالي المدينة، حول تطوير مدينة السويس، والمشاكل التي تواجههم ومشكلة النظافة ببعض المناطق .

وأكد المحافظ علي جهاز النظافة، برفع اي تراكمات او قمامة اولا بأول، ومؤكداً علي حي السويس بالتنسيق مع جهاز التجميل البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير حديقة الست أمنة ، بالإضافة الي حديقتين بمدخل شارع النمسا بجوار مديرية الاسكان القديمة أمام كورنيش السويس القديم .

وأثناء تفقده، أعطي المحافظ تعليماته لحي السويس لأغلاق عدد 4 مقاهي وكافتيريات ومطعم بشوارع حي السويس، لمخالفتهم قواعد التنظيم ، وتوقيع الغرامات اللازمة المقررة لذلك .