video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 09:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة البحر الأحمر: فتح الطرق المغلقة بعد استقرار حالة الطقس

الثلاثاء، 01 مايو 2018 09:09 م
محافظة البحر الأحمر: فتح الطرق المغلقة بعد استقرار حالة الطقس طريق البحر الأحمر - ارشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فتح جميع الطرق التى تم غلقها جنوب المحافظة، بسبب العاصفة الترابية.

 

كانت محافظة البحر الأحمر، أغلقت مساء اليوم طرق القصير-  قفط وطريق مرس علم القصير - وطريق مرس علم أدفو-وطريق مرس علم شلاتين بسسبب عاصفة ترابية وانعدام الرؤية الأفقية.

 

وشهدت اليوم مدن محافظة البحر الأحمر،  حالة طقس غير مستقرة بمدن المحافظة، مع نشاط مكثف للغيوم وتساقط أمطار متوسطة  على مدينة الغردقة ومدينة مرس علم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة فى الغردقة ورياح شديدة على رأس غارب

البحرالاحمر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

فتح الطرق

سوء الطقس

مرسى علم




لا تفوتك
اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة