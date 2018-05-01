محافظة البحر الأحمر: فتح الطرق المغلقة بعد استقرار حالة الطقس

محافظة البحر الأحمر: فتح الطرق المغلقة بعد استقرار حالة الطقسالثلاثاء، 01 مايو 2018 09:09 م
طريق البحر الأحمر - ارشيفية
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فتح جميع الطرق التى تم غلقها جنوب المحافظة، بسبب العاصفة الترابية.
كانت محافظة البحر الأحمر، أغلقت مساء اليوم طرق القصير- قفط وطريق مرس علم القصير - وطريق مرس علم أدفو-وطريق مرس علم شلاتين بسسبب عاصفة ترابية وانعدام الرؤية الأفقية.
وشهدت اليوم مدن محافظة البحر الأحمر، حالة طقس غير مستقرة بمدن المحافظة، مع نشاط مكثف للغيوم وتساقط أمطار متوسطة على مدينة الغردقة ومدينة مرس علم.
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