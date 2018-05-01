مؤسسة ثقافية تعلن عن مسابقة بقيمة 40 ألف جنيه لطالبات رفح والشيخ زويد







شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مؤسسة ثقافية بشمال سيناء، تخصيصها جوائز بقيمة 40 ألف جنيه للمتفوقات من طالبات الثانوية العامة القاطنات قرى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، لمساعدتهن على تحدى كل الظروف والمثابرة لتحقيق نتائج دراسية متقدمة.

وأوضحت المؤسسة فى بيان لها، أنه تم توسيع نطاق المستفيدات من الجائزة ليشمل كافة قرى ومراكز الشيخ زويد ورفح، وأشار البيان إلى أن التنمية تبدأ بالتعليم والاهتمام بالثقافة والتنوير وتطوير الفكر، وإصلاح حال الفتاة والمرأة عموما، هو إصلاحا للمجتمع بأسره واستثمارا يصب فى مصلحة الوطن، وتشجيع الفتيات القاطنات بمراكز وقرى الشيخ زويد ورفح أو اللائى نزحن على استكمال مسيرة التعليم الجامعى، ومن ثم الإسهام فى تقدم ورقى تلك المناطق، وتشجيع الفتيات على الخدمة المجتمعية وأن تصبح عنصرا فاعلا فى مجتمعها الصغير الذى من ثمَّ سيؤثر إيجاباً على المجتمع الأكبر، وتشجيع وتوعية أولياء أمور الفتيات على ضرورة استكمال بناتهم دراستهن الجامعية، وتكريم المتميزات ليكونوا مثالا يحتذى به فى مراكز وقرى الشيخ زويد ورفح.

وأشار البيان ان قيمة الجائزة للعام 2018، تبلغ 40 ألف جنيه مصرى، وتوزيع الجائزة سيتم بعمل تصفيات للمتسابقات حتى يصلن إلى 13 متسابقة، ثم يتم التوزيع على المركز الأول: 15 ألف جنيه مصرى، والمركز الثانى: 10 آلاف جنيه مصرى، والمركز الثالث: 5 آلاف جنيه مصرى، ويتم توزيع 10 آلاف جنيه كجوائز تشجيعية على المشتركات اللائى لم يحالفهن حظ الفوز بالثلاثة مراكز الأولى.

وأوضح البيان، أن شروط وأحقية الترشح للجائزة، أن تكون المرشحة من سكان مراكز وقرى الشيخ زويد ورفح أو نزحت إلى أماكن أخرى داخل شمال سيناء، ولكنها حصلت على شهادة الثانوية العامة من المدارس التابعة للشيخ زويد ورفح للعام 2018(تقدم أوراق تفيد ذلك)، وأن تكون حصلت على الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية من المدارس التابعة للشيخ زويد ورفح (تقدم أوراق تفيد ذلك)، ويفضل أن يكون لها دور فى خدمة مجتمعها الصغير، ولديها مهارات تواصل جيدة وتتميز بقدرتها على التحدث وإبداء الرأى فى امور المجتمع السيناوى، ولديها رؤية بشأن تطوير مدينتها أو قريتها فى المستقبل، ولديها القدرة على التعبير عن نفسها وطموحاتها وعن قصة كفاحها مع التعليم فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها مراكز وقرى الشيخ زويد ورفح.

وألا يقل مجموعها فى شهادة الثانوية العامة بقسميها (الأدبى والعلمى) عن 80% مع التنويه والتأكيد على أن المجموع ليس هو الفيصل أو المعيار الأساسى للحصول على الجائزة، فهو فقط حد أدنى للتقديم، وتقديم بطاقة الترشح للدراسة بإحدى الجامعات المصرية.

وعن كيفية الترشح للجائزة أشار البيان، أنه يتم ملأ استمارة الترشح على الموقع الإلكترونى للجائزة (يتم تعديله حاليا وفقا للشروط الجديدة)، وجارى العمل على إنشاء صفحة على فيس بوك بها أيضا الاستمارة وكل المعلومات عن الجائزة.

وحول كيفية الحصول على الجائزة أفاد البيان، أنه سيتم فحص استمارات الترشح ومقابلة المرشحات من قبل لجنة مميزة مكونة من مجموعة من القائمين على التعليم والخدمة المجتمعية بسيناء: دكتور عبدالكريم الشاعر – دكتور خالد زايد – دكتورة أمل نصر الله.

وسيتم عمل تصفية حتى يصلن المتسابقات إلى 13 متسابقة، وإعلان أسماء الفائزات بالجائزة فى حفل تكريمى يضم خبراء التعليم والإعلام والمجتمع المدنى بشمال سيناء، واستلام الجائزة بعد حصول الطالبة على بطاقة الترشح للدارسة فى إحدى الجامعات المصرية.