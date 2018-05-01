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الثلاثاء، 01 مايو 2018 07:58 م
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قرار وزارى بتعيين أحمد جاويش عضوا بالجمعية المركزية للإصلاح الزراعى بالأقصر

الثلاثاء، 01 مايو 2018 06:20 م
قرار وزارى بتعيين أحمد جاويش عضوا بالجمعية المركزية للإصلاح الزراعى بالأقصر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي


الأقصر – أحمد مرعى
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أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، حركة تعيينات لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات المركزية للإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة.

 

وتضمنت الحركة صدور القرار الوزارى رقم 547 لسنة 2018 بتعيين أحمد جاويش، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضوا بمجلس إدارة الجمعية المركزية للاصلاح الزراعي بالأقصر.

 

 

 

 

 

 


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