قرار وزارى بتعيين أحمد جاويش عضوا بالجمعية المركزية للإصلاح الزراعى بالأقصر

قرار وزارى بتعيين أحمد جاويش عضوا بالجمعية المركزية للإصلاح الزراعى بالأقصرالثلاثاء، 01 مايو 2018 06:20 م
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي
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أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، حركة تعيينات لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات المركزية للإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة.
وتضمنت الحركة صدور القرار الوزارى رقم 547 لسنة 2018 بتعيين أحمد جاويش، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضوا بمجلس إدارة الجمعية المركزية للاصلاح الزراعي بالأقصر.
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