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غرفة عمليات مجلس الوزراء تتواصل مع محافظ دمياط للاطمئنان على حالة الطقس

الثلاثاء، 01 مايو 2018 06:15 م
غرفة عمليات مجلس الوزراء تتواصل مع محافظ دمياط للاطمئنان على حالة الطقس


دمياط معتز الشربينى
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تواصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عبر الفيديو كونفرنس وذلك للاطمئنان على حالة الطقس خلال النوة المتوقع حدوثها خلال الفترة الحالية، وكذلك متابعة آخر الاستعدادات التى تقوم بها المحافظة لمواجهتها.

 أكد المحافظ أن دمياط تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية وأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة سوء الأحوال الجوية من تطهير بالوعات المطر ومتابعة استعداد جميع المعدات والسيارات بدءا من أول أمس و توفير عدد من المولدات وكذا رفع حالة الطوارىء على مدار 24 ساعة.

و أوضح رئيس مجلس الوزراء  خلال المداخلة على  استقرار الأحوال الجوية، وأنه لا توجد احتمالات لسقوط أمطار غزيرة وإنما أمطار خفيفة ، لافتا إلى أنه ما تم اتخاذه حاليا من إجراءات هى إجراءات احترازية لمواجهة أية احتمالات قد تحدث ولو كانت بنسبة أقل من 50%.

 

 


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