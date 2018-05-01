غرفة الأزمات والكوارث بالأقصر تواصل عملها فى متابعة التقلبات الجوية







الأقصر – أحمد مرعى

واصلت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، التي تم تشكيلها بناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، أعمالها اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء الدكتور عماد أبوالعزايم، لمواجهة أي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وقال السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء عماد أبوالعزايم فى بيان له ، أن الغرفة تواصل أعمالها على مدار اليوم، عبر المتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي أزمات محتملة، مشيرا إلى يتم المتابعة المستمرة أيضا مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية للإطمئنان على الحالة الجوية والتعرف على أي تهديدات مناخية منتظرة.

وقال السكرتير العام للمحافظة اللواء حاتم زين العابدين، أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تحركات الأجهزة المختلفة استعدادا لمجابهة أي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية،لافتا إلى أن محافظ الأقصر محمد بدر، وجه بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية واللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.