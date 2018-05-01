ضبط 10.5 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالدقهلية

ضبط 10.5 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالدقهليةالثلاثاء، 01 مايو 2018 10:29 ص
الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية
إضافة تعليق
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية ، عن ضبط 10.5 طن من الاسماك والانشوجه غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مصانع الاسماك الغير مرخصة بقرية المعصرة مركز ميت غمر.
جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم المنجى، وكيل وزارة الطب البيطري، بشان نتائج حملات المرور والتفتيش بمديريه الطب البيطري بالتعاون مع قطاعات التموين والصحة.
وأوضح محافظ الدقهلية فى بيان له ، أن الكميات المضبوطة تشمل 100 برميل سردين وزن البرميل 100 كيلو جرام و100 صفيحة انشوجة وزن الواحدة 5 كيلو.
وأمر الشعراوي، بإعدام المضبوطات وفقا لتقرير لجنه التفتيش وقرار النيابة العامة، مع سرعة تحرير المحاضر بالوقائع المشار إليها واحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها، مشيرا لأهمية متابعه تصرفات النيابة فيها، مؤكدا على اهميه اتخاذ كافه الاجراءات القانونية والإدارية حيال اصحاب المصنع المشار اليه.
وأكد المحافظ، على أهميه تنفيذ الحملات الموسعة بالتعاون والتنسيق بين الصحة، الطب البيطري، البيئة، التموين، مباحث التموين، لضبط الاسواق ومراقبه مدى توافر السلع بالكميات المطلوبة لتلبيه لاحتياجات المواطنين وبالأسعار المناسبة ومنع الممارسات الاحتكارية حرصا على حاجات المواطنين والتصدي للغش التجاري ومعاقبه الخارجين على القانون.
وشدد محافظ الدقهلية، علي أنه غير مسموح مطلقا التلاعب في كافة ما يحتاجه المواطن من سلع وخدمات وخاصة المقررات التموينية ورغيف الخبز واللحوم والدواجن والأسماك بمنافذ البيع بمراكز ومدن وقرى المحافظة، موجهاً لأهمية التأكد من جودة وسلامة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصا على صحة وحياة المواطنين.
إضافة تعليق
السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم
خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة