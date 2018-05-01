صور .. محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة حالة الطقس







كفر الشيبخ – محمد سليمان

أعلنت محافظ كفرالشيخ رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لمواجهة السيول والتغيرات المناخية المحتملة،وانعقاد مستمر لغرفة العمليات ومتابعة على مدار الساعة برغم اعتدال الطقس بمدن وقرى المحافظة وانطلاق رحلات الصيد من بوغاز البرلس وميناء الصيد.

ترأس اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، غرفة العمليات، وأعلن رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة ومدى استعدادها لأي حادث أو طارئ قد يحدث نتيجة هطول أمطار أو سيول، مؤكداً على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتنسيق مع غرف عمليات فرعية بكافة المراكز والقرى على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين قد تنتج في حالة سقوط أمطار غزيرة أو سيول .

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وقال محافظ كفرالشيخ، أنه أعطى تعليماته لرؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من مراجعة صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، إنه كلف وكيل وزارة الري ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الإحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة لمواجهة أي تغيرات مناخية .

وأكد أنه اكلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لإستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار ، وكلف وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الانارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف اعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين .

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى استعداد كافة الجهات المعنية لإدارة الأزمة ومواجهة أي طارئ بالتدريب النظري والعملي خلال الفترة الماضية بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية عن طريق محاكاة سيناريو أزمة وحدوث سيول في عدد من المديريات والمنشأت الحكومية والمدارس بمراكز المحافظة والتأكد من جاهزيتها لمواجهة أية سيول أو أمطار محتملة قد تطرأ في أي وقت .

جدير بالذكر أن المحافظة قد تلقت إخطاراً من هيئة الارصاد الجوية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية يفيد بتوقعات بحدوث تهديدات مناخية محتملة وحتى غداً الأربعا ، قد يترتب عليها هطول أمطار غزيرة تصل في بعض الأنحاء إلى حد السيول...داعيا المولى العلى القدير ان يحفظ مصرنا الغالية .



محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة العمليات والغرفة الرئيسية بالمحافظة



محافظ كفر الشيهخ بغرفة العمليات