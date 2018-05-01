صور.. محافظ الأقصر يفتتح فعاليات معرض الوادى الدولى لتقنيات الزراعة الحديثة







الأقصر – أحمد مرعى

إفتتح محمد بدر محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، معرض التقنيات الزراعية الحديثة المقام للسنة الخامسة على التوالى بأحد فنادق المحافظة، مؤكدا على أهمية معرض التقنيات الزراعية الحديثة، حيث ينعش القطاع الزراعى بمحافظة الأقصر ومحافظات الصعيد، الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل أكثر للعمالة الموسمية من المزارعين وأصحاب شركات الأسمدة والمبيدات الزراعية .

وأوضح المهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن معرض التقنيات الزراعية الحديثة يشارك به هذا العام ما يزيد عن 103 شركة محلية ودولية، ويشارك بالمعرض المزراعين من محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط، بهدف أستعراض أحدث التقنيات والأساليب الزراعية المستخدمة، وكذلك عرض الأسمدة والتقاوى والشتلات المنتجة حديثاً .

وأشار عبد الراضى، إلى أنه على هامش المعرض تقام عدد من الندوات التوعوية للمزارعين بأساليب الزراعة وأستخدامات الأسمدة والتقاوى ، وكذلك يتم توقيع تعاقدات ما بين المزارعين والمنتجين والمصدريين، لذلك يسعى المزارعين من كافة محافظات الصعيد للمشاركة فى هذا المعرض سنويا ً .