صور.. مجلس مدينة الزينية بالأقصر يفتتح منفذ لمنتجات القوات المسلحة لخدمة المواطنين







الأقصر – أحمد مرعى

إفتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بمحافظه الأقصر ، منفذ تم تسليمه لهيئة الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وتم تجهيزة من قبل القوات المسلحة، بحضور كل من اللواء أركان حرب محمد محمد عبدالبافى مدير عام شركة مصر العليا التابعة للجهاز الخدمة الوطنية، وعبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية، والعميد حسن ابوزيد جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والمهندس شريف أحمد فهمى مدير التسويق عن منافذ البيع بمحافظة الاقصر.

ويأتي ذلك بناءاً على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين والحد من جشع التجار ولمحاربة الغلاء، وبناء على توجهات محمد بدر محافظ الاقصر للتجهيز منافذ للبيع.