صور.. متحف السادات بالإسكندرية ينظم احتفالية النصر بالمدرسة العسكرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظم متحف السادات بقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، وبالتعاون مع المدرسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية "احتفالية صناع النصر"، على أرض المدرسة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ36 لتحرير سيناء الغالية، وذلك بالتعاون مع قيادات المدرسة، بحضور بسيونى محمد بسيونى مدير عام منطقة شرق التعليمية

حيث تم افتتاح معرض صناع النصر وتتضمن عرض لصور مجموعة من الشخصيات المختلفة، التى ساهمت فى انتصار أكتوبر وتقديم نبذة عنهم، ثم تقديم عرض القيادة نموذج أنور السادات وعرض فيلم "السادات" إنتاج مكتبة الإسكندرية وعمل مسابقة ذكرى تحرير سيناء وتوزيع جوائز على الفائزين والمشاركين.

وفى نهاية الاحتفال تم تكريم فريق عمل متحف السادات بمكتبة الإسكندرية ومنحهم درع المدرسة وشهادات تكريم موجها الشكر لهم ومتمنيا تكرار التعاون بين المدرسة ومكتبة الإسكندرية.