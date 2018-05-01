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الثلاثاء، 01 مايو 2018 06:59 م
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صور.. لبنانيون يحتفلون بعيد العمال فى العاصمة بيروت

الثلاثاء، 01 مايو 2018 06:18 م
صور.. لبنانيون يحتفلون بعيد العمال فى العاصمة بيروت احتفالات عيد العمال فى لبنان


كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)
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احتفل مواطنو لبنان اليوم الثلاثاء، بعيد العمال فى العاصمة اللبنانية بيروت حاملين المطرقة والمنجل.

وارتدى المشاركون فى الاحتفالات تيشرتات تحمل صور الزعيم الثورى جيفارا.

جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد العمال يأتى بعد أن برز للمرة الأولى عام 1886 فى شيكاغو فى الولايات المتحدة، ففى عام 1886 دعت النقابات الأمريكية إلى إضراب فى الأول من مايو، يوم تجديد عقود العمل، للمطالبة بثمانى ساعات عمل يومياً، وغادر أكثر من 300 ألف عامل المصانع التى يعملون فيها فى جميع أنحاء البلاد.

مواطنة لبنانية
مواطنة لبنانية

 

جانب من مشاركة اللبنانيات
جانب من مشاركة اللبنانيات

 

مشاركة مواطنى لبنان
مشاركة مواطنى لبنان
 
 
مشاركة الفتيات
مشاركة الفتيات

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

متظاهرون لبنانيون
متظاهرات لبنانيات

 

 


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