صور.. لبنانيون يحتفلون بعيد العمال فى العاصمة بيروت

صور.. لبنانيون يحتفلون بعيد العمال فى العاصمة بيروتالثلاثاء، 01 مايو 2018 06:18 م
احتفالات عيد العمال فى لبنان
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احتفل مواطنو لبنان اليوم الثلاثاء، بعيد العمال فى العاصمة اللبنانية بيروت حاملين المطرقة والمنجل.
وارتدى المشاركون فى الاحتفالات تيشرتات تحمل صور الزعيم الثورى جيفارا.
جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد العمال يأتى بعد أن برز للمرة الأولى عام 1886 فى شيكاغو فى الولايات المتحدة، ففى عام 1886 دعت النقابات الأمريكية إلى إضراب فى الأول من مايو، يوم تجديد عقود العمل، للمطالبة بثمانى ساعات عمل يومياً، وغادر أكثر من 300 ألف عامل المصانع التى يعملون فيها فى جميع أنحاء البلاد.
مواطنة لبنانية
جانب من مشاركة اللبنانيات
مشاركة مواطنى لبنان
مشاركة الفتيات
جانب من المظاهرات
متظاهرات لبنانيات
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"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"
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