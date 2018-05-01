صور.. كهرباء القناة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ







الإسماعيلية - صبرى غانم

قال المهندس محمد السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الشركة على مستوى محافظات الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة الشروق والهايكستب ومدينة الصالحية الجديدة، رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات بها، وذلك لمواجهة الطقس السيئ وعدم استقرار الاحوال الجوية والرياح المثيرة للأتربة والأمطار الغزيرة التى تتعرض لها البلاد.

وأضاف المهندس محمد السيد بأنه تم الاجتماع برؤساء القطاعات على مستوى المحافظات والمدن الجديدة التى تتبع الشركة، وخلال الاجتماع تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بالشركة نظرا لظروف الطقس والعوامل الجوية المتوقعة وشددت على ضرورة تواجد كافة القيادات والعاملين بجميع انحاء الشركة على مدار 24 ساعة وضرورة تواجد فرق الأعطال والصيانة وفرق التدخل السريع فى جميع القطاعات.

وأشار إلى أنه قرر ارسال وحدات الطوارئ إلى محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الاحمر وبورسعيد فورا وذلك لمواجهة كافة الظروف على أن تبدأ فرق الطوارئ من الان بالتواجد بكافة قطاعات الشركة المختلفة مع ضرورة تواجد كافة المهمات المختلفة فى جميع قطاعات الشركة وكذلك تجهيز اسطول النقل بالشركة للتحرك فورا إلى اى جهة تحتاج اليه. وأكد المهندس محمد السيد بأنه يتابع بنفسه جميع القيادات والعاملين فى كل قطاعات الشركة على مدار الساعة ومنح كافة الصلاحيات لكل مسئول فى مكانه لاتخاذه القرار المناسب فى الوقت المناسب.



المهندس محمد السيد يتحدث



الزميل صبرى غانم مع لمهندس محمد السيد



المهندس محمد السيد يتحدث لـ”اليوم السابع”



المهندس محمد السيد مع الزميل صبرى غانم



المهندس محمد السيد يتحدث



المهندس محمد السيد



المهندس محمد السيد يتحدث