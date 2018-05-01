صور.. شكوى لمحافظ قنا بوجود مخالفات وإهدار مال عام بهيئة التأمين الصحى







قنا – هند المغربى

تقدم عدد من العاملين بهيئة التأمين الصحى بمحافظة قنا بشكوى إلى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا حصل "اليوم السابع" على صورة منها، للمطالبة بالتحقيق في عدد من المخالفات الجسيمة داخل الهيئة وعياداتها المختلفة ومستشفى التأمين الصحي.

وجاء في الشكوى المقدمة، أن هناك عددا من المخالفات وإهدار للمال العام، منها وجود جهاز أشعة بعيادة سيدى عبد الرحيم القنائي الكائنة بمدية قنا يعمل بحالة جيدة، وقامت إدارة التموين الطبى بالفرع بتركيب جهاز آخر واستبدال هذا الجهاز منذ 3 سنوات، وبدلا من استغلال الجهاز القديم الذى يعمل بشكل جيد ويبلغ ثمنه أكثر من 150 آلف جنيه في عيادة أخرى للتخفيف عن المواطنين أو تخزينة في مكان آمن بعيدا عن العبس والهلاك، تم وضعه في المدخل الخلفى للعيادة وإسناد الدراجات الهوائية عليه.

وأضافت الشكوى، أنه لا يوجد بالمستشفي الخاص بالتأمين الصحي سيارة إسعاف مجهزة على الرغم من وجود سيارتين معطلتين، مؤكدة أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن شهر فبراير لعام 2018 أظهر العديد من المخالفات المالية بالفرع بشكل عام وبإدارة التموين الطبي بشكل خاص، ولم ينظر أحد إلى هذه المخالفات، حيث إن الفرع يتم محاسبته عن طريق الهيئة بالقاهرة.

ومن جانبه، أحال اللواء عبد الحميد الهجان الشكوى إلى مدير المتابعة وتقييم الأداء لفحصها، وشدد على أهمية معاينة المخالفات محل الشكوى المقدمة.