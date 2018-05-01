video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. سفر 80 معتمرًا لنقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 01 مايو 2018 12:51 ص
صور.. سفر 80 معتمرًا لنقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

قال المهندس باسم حجازى رئيس لجنة الإعلام بنقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ، غادر الفوج الثانى من نقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ لأداء مناسك العمرة، وضم 44 معتمرا بالإضافة إلى 36 معتمرا فى الفوج الأول الذى غادر صباح الخميس الماضى وجميعهم من أعضاء النقابة أو أسرهم من الدرجة الأولى.

 

وأضاف حجازى، فى بيان له، أن الفوجين يرافقهم المهندس حاتم بسيونى والمهندس حسام هميسة أعضاء مجلس إدارة النقابة كمشرفين على الرحلتين، لتسهيل كافة الإجراءات ومتابعة الفنادق والمواصلات وترتيب أوقات أداء المعتمرين لمناسك العمرة والرعاية الصحية لهم.

 

وأكد المهندس محمد ربيع الأمين العام للنقابة أنه تم الحجز فى أرقى الفنادق القريبة من الحرم أخذاً فى الاعتبار تواجد بعض من كبار السن والسيدات تيسيراً لهم لأداء مناسك العمرة بسهولة ويسر، و هناك متابعة يومية من مجلس إدارة النقابة  للمعتمرين من خلال التواصل مع السادة المشرفين لتذليل كافة العقبات أولاً بأول، ويتواجد الفوجين فى فندقين مختلفين على أن يلتقيا فى المدينة المنورة واستكمال مناسك العمرة بفندق واحد ، ومن المقرر أن يعود الفوجين فى يوم 10 مايو المقبل.

 

المعتمرون من أعضاء نقابة المهندسين بكفر الشيخ
المعتمرون من أعضاء نقابة المهندسين بكفر الشيخ

 

أعضاء نقابة المهندسين المعتمرين
أعضاء نقابة المهندسين المعتمرين

 

جانب من أعضاء نقالبة المهندسين في طريقهم لأداء العمرة
جانب من أعضاء نقالبة المهندسين في طريقهم لأداء العمرة

 

حانب من أعضاء نقابة المهندسين
حانب من أعضاء نقابة المهندسين

 

بعض العضاء النقابة واسرهم
بعض العضاء النقابة واسرهم

 

جانب من معتمري نقابة المهندسين بكفر الشيخ
جانب من معتمري نقابة المهندسين بكفر الشيخ

 

اثنان من المعتمرين
اثنان من المعتمرين

 

جانب من المعتمرين
جانب من المعتمرين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ: استحداث خدمة الشباك الواحد واستراحة للمواطنين

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

عمره

نقابه المهندسين

نقابه




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة