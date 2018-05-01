صور.. سفر 80 معتمرًا لنقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المهندس باسم حجازى رئيس لجنة الإعلام بنقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ، غادر الفوج الثانى من نقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ لأداء مناسك العمرة، وضم 44 معتمرا بالإضافة إلى 36 معتمرا فى الفوج الأول الذى غادر صباح الخميس الماضى وجميعهم من أعضاء النقابة أو أسرهم من الدرجة الأولى.

وأضاف حجازى، فى بيان له، أن الفوجين يرافقهم المهندس حاتم بسيونى والمهندس حسام هميسة أعضاء مجلس إدارة النقابة كمشرفين على الرحلتين، لتسهيل كافة الإجراءات ومتابعة الفنادق والمواصلات وترتيب أوقات أداء المعتمرين لمناسك العمرة والرعاية الصحية لهم.

وأكد المهندس محمد ربيع الأمين العام للنقابة أنه تم الحجز فى أرقى الفنادق القريبة من الحرم أخذاً فى الاعتبار تواجد بعض من كبار السن والسيدات تيسيراً لهم لأداء مناسك العمرة بسهولة ويسر، و هناك متابعة يومية من مجلس إدارة النقابة للمعتمرين من خلال التواصل مع السادة المشرفين لتذليل كافة العقبات أولاً بأول، ويتواجد الفوجين فى فندقين مختلفين على أن يلتقيا فى المدينة المنورة واستكمال مناسك العمرة بفندق واحد ، ومن المقرر أن يعود الفوجين فى يوم 10 مايو المقبل.



المعتمرون من أعضاء نقابة المهندسين بكفر الشيخ



أعضاء نقابة المهندسين المعتمرين



جانب من أعضاء نقالبة المهندسين في طريقهم لأداء العمرة



حانب من أعضاء نقابة المهندسين



بعض العضاء النقابة واسرهم



جانب من معتمري نقابة المهندسين بكفر الشيخ



اثنان من المعتمرين